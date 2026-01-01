Le sac à chaussures Nike Brasilia te permet de ranger et de transporter tes chaussures séparément de tes autres affaires. Au moment de partir, il suffit d'attraper la poignée située au bout du sac pour l'emporter. Sa poche à zip extérieure permet aussi de ranger facilement tous tes petits objets.

Couleur affichée : Noir/Noir/Noir

Article : IB4410-010

Pays/Région d'origine : Indonésie