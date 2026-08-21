Sac à chaussures de training Nike Brasilia 9.5 (11 L)

Matériaux recyclés
Nike Brasilia 9.5
Sac à chaussures de training (11 L)
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Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé
Le sac à chaussures Nike Brasilia vous permet de ranger et de transporter vos chaussures séparément de vos autres affaires. Au moment de partir, il suffit d'attraper la poignée située au bout du sac pour l'emporter. Sa poche à zip extérieure permet aussi de ranger facilement tous vos petits objets. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : DM3982-010
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Nike Brasilia 9.5
UN RANGEMENT RAPIDE POUR VOS CHAUSSURES
Le sac à chaussures Nike Brasilia vous permet de ranger et de transporter vos chaussures séparément de vos autres affaires. Au moment de partir, il suffit d'attraper la poignée située au bout du sac pour l'emporter. Sa poche à zip extérieure permet aussi de ranger facilement tous vos petits objets. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.
Avantages
- Compartiment zippé sur le dessus pour ranger vos chaussures en toute sécurité
- Poche extérieure zippée pour garder vos petits objets à portée de main
- Poignée à l'extrémité pour transporter le sac pendant vos déplacements
Détails du produit
- 33 cm (L) x 15 cm (l) x 18 cm (H)
- 11 L
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : DM3982-010
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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