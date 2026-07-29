Sac à bandoulière Nike Commute Nike Tech (1 L)

Le sac de transport ultime, avec une esthétique Nike Tech. Petit, mais costaud ! Ce sac a la taille parfaite pour tous tes petits essentiels du quotidien. Il est doté de compartiments à fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. Une poche intérieure à l'arrière t'aide à organiser tes affaires et à les trouver rapidement. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.

Couleur affichée : Light Bone/Light Bone/Noir

Article : IU1421-072

Pays/Région d'origine : Indonésie