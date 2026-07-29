Sac à bandoulière Nike Commute Nike Tech (1 L)

Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Matériaux recyclés
Le sac de transport ultime, avec une esthétique Nike Tech. Petit, mais costaud ! Ce sac a la taille parfaite pour tous tes petits essentiels du quotidien. Il est doté de compartiments à fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. Une poche intérieure à l'arrière t'aide à organiser tes affaires et à les trouver rapidement. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
Nike Commute
Le sac de transport ultime, avec une esthétique Nike Tech. Petit, mais costaud ! Ce sac a la taille parfaite pour tous tes petits essentiels du quotidien. Il est doté de compartiments à fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. Une poche intérieure à l'arrière t'aide à organiser tes affaires et à les trouver rapidement. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Nike Commute