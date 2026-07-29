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Sac à bandoulière Nike Commute Nike Tech (1 L) - Light Bone/Light Bone/Noir

Matériaux recyclés

Nike Commute

Sac à bandoulière Nike Tech (1 L)

35 CHF
Light Bone/Light Bone/Noir
Noir/Noir/Reflect Silver
TAILLE UNIQUE

Le sac de transport ultime, avec une esthétique Nike Tech. Petit, mais costaud ! Ce sac a la taille parfaite pour tous tes petits essentiels du quotidien. Il est doté de compartiments à fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. Une poche intérieure à l'arrière t'aide à organiser tes affaires et à les trouver rapidement. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.


  • Couleur affichée : Light Bone/Light Bone/Noir
  • Article : IU1421-072
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Nike Commute

35 CHF

Le sac de transport ultime, avec une esthétique Nike Tech. Petit, mais costaud ! Ce sac a la taille parfaite pour tous tes petits essentiels du quotidien. Il est doté de compartiments à fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. Une poche intérieure à l'arrière t'aide à organiser tes affaires et à les trouver rapidement. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.

Avantages

  • La bandoulière réglable se transforme pour être portée de chaque côté.
  • Empiècement rembourré dans le dos pour plus de confort.

Détails du produit

  • 13 cm (l) x 20 cm (H) x  cm (P)
  • Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester.
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Light Bone/Light Bone/Noir
  • Article : IU1421-072
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Thomas33294383

    Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).

Sac à bandoulière Nike Commute Nike Tech (1 L)

Nike Commute

35 CHF

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