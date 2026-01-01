Sac à bandoulière Nike Commute (8 L)

Matériaux recyclés
Nike Commute
Sac à bandoulière (8 L)
Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal de ce sac à bandoulière tendance intègre une pochette pour tablette doublée de peluche pour garder tes petits appareils électroniques en sécurité et bien organisés. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
- Article : IQ1285-010
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Nike Commute
Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal de ce sac à bandoulière tendance intègre une pochette pour tablette doublée de peluche pour garder tes petits appareils électroniques en sécurité et bien organisés. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
Avantages
- Bandoulière convertible pour le porter à droite ou à gauche.
- Empiècement dans le dos et bandoulière rembourrés pour plus de confort.
- Les anneaux externes permettent de l'accrocher et de l'attraper facilement.
- Mini sac amovible pour ranger les petits objets de façon organisée.
Détails du produit
- 23 cm (l) x 38 cm (H) x 7,5 cm (P)
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester. Porte-monnaie : 59 % nylon / 41 % polyester. Doublure : 100 % polyester.
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
- Article : IQ1285-010
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Commute.
Nike Commute