Sac à bandoulière Nike Commute (1 L)

Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Petit, mais costaud ! Ce sac a la taille parfaite pour tous tes petits essentiels du quotidien. Il est doté de compartiments à fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. Une poche intérieure à l'arrière t'aide à organiser tes affaires et à les trouver rapidement. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.

Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver

Article : IQ1279-010

Pays/Région d'origine : Indonésie