Sac à bandoulière Nike Commute (1 L)

Matériaux recyclés
Nike Commute
Sac à bandoulière (1 L)
Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Petit, mais costaud ! Ce sac a la taille parfaite pour tous tes petits essentiels du quotidien. Il est doté de compartiments à fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. Une poche intérieure à l'arrière t'aide à organiser tes affaires et à les trouver rapidement. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
- Article : IQ1279-010
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Nike Commute
Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Petit, mais costaud ! Ce sac a la taille parfaite pour tous tes petits essentiels du quotidien. Il est doté de compartiments à fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. Une poche intérieure à l'arrière t'aide à organiser tes affaires et à les trouver rapidement. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
Avantages
- La bandoulière réglable se transforme pour être portée de chaque côté.
- Empiècement rembourré dans le dos pour plus de confort.
Détails du produit
- 13 cm (l) x 20 cm (H) x cm (P)
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
- Article : IQ1279-010
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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