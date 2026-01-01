Sac à bandoulière en forme de croissant Nike Aura (4 L)

Garde tes affaires du quotidien à portée de main avec le sac à bandoulière Nike Aura. La poche principale est pratique pour accéder rapidement aux petits objets. Les poches intérieures, elles, offrent des espaces de rangement supplémentaires. Cette version associe un tissu en velours côtelé à des détails métalliques.

Couleur affichée : Noir/Noir/MT SILVER BRL

Article : IH2122-010

Pays/Région d'origine : Viêt Nam