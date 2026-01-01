Pantalon tissé Nike Football déperlant Chelsea FC Strike+ SE pour homme

Ça te dit de mettre une touche des années 90 à la collection Chelsea FC ? Avec son logo classique du club et ses touches orange emblématiques, ce pantalon est doté d'une couche extérieure en nylon déperlant et d'une doublure en mesh pour te garder au sec et au frais.

Couleur affichée : Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Article : IB3858-426

Pays/Région d'origine : Indonésie