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Pantalon Nike Football Angleterre Tech Fleece pour ado (garçon) - Work Blue/Blanc

Angleterre Tech Fleece

Pantalon Nike Football pour ado (garçon)

99.95 CHF
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Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger te tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager ton équipe par tous les temps.


  • Couleur affichée : Work Blue/Blanc
  • Article : IB7869-486
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Angleterre Tech Fleece

99.95 CHF

Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger te tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager ton équipe par tous les temps.

Détails du produit

  • Corps : 53 % coton / 47 % polyester. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Work Blue/Blanc
  • Article : IB7869-486
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 138 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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