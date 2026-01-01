Pantalon Nike Football Angleterre Tech Fleece pour ado (garçon)

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Angleterre Tech Fleece
Pantalon Nike Football pour ado (garçon)
99.95 CHF
Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger te tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager ton équipe par tous les temps.
- Couleur affichée : Work Blue/Blanc
- Article : IB7869-486
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Angleterre Tech Fleece
99.95 CHF
Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger te tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager ton équipe par tous les temps.
Détails du produit
- Corps : 53 % coton / 47 % polyester. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Work Blue/Blanc
- Article : IB7869-486
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 138 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Angleterre Tech Fleece
99.95 CHF