Pantalon extensible coupe droite Nike Club pour homme

Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Ce pantalon est confectionné en maille respirante et extensible qui se drape comme un tissu. Sa coupe traditionnelle et ample est droite sur toute la longueur de la jambe et son ourlet ouvert tombe sur tes chaussures.

Couleur affichée : Obsidian/Blanc

Article : IO3782-451

Pays/Région d'origine : Viêt Nam