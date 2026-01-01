Pantalon de survêtement Nike Club pour homme

Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Nous avons conçu un pantalon à la longueur et aux proportions parfaites pour mettre en valeur tes chaussures. Il présente une coupe baggy légèrement fuselée et une longueur courte pour tomber sur la languette de tes chaussures basses.

Couleur affichée : Noir/Blanc

Article : IQ4941-010

Pays/Région d'origine : Viêt Nam