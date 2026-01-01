Pantalon de survêtement en tissu en molleton Nike Football Atlético Madrid Club pour homme

Atlético Madrid Club
Pantalon de jogging en molleton Nike Football pour homme
Doux, chaud et confortable, ce pantalon de jogging Atlético Madrid est parfait à porter au quotidien. Avec son tissu en molleton et sa coupe fuselée standard, il est aussi confortable que ton pantalon de survêtement préféré. Les détails sur la cuisse affichent ton soutien à l'équipe.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : II3413-451
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Atlético Madrid Club
Doux, chaud et confortable, ce pantalon de jogging Atlético Madrid est parfait à porter au quotidien. Avec son tissu en molleton et sa coupe fuselée standard, il est aussi confortable que ton pantalon de survêtement préféré. Les détails sur la cuisse affichent ton soutien à l'équipe.
Détails du produit
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poche latérale côté dos de la main / poche arrière : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : II3413-451
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 189 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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