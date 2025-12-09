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Pantalon de survêtement de foot Dri-FIT Nike Academy pour ado - Noir/Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Academy

Pantalon de survêtement de foot Dri-FIT pour ado

42 CHF
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Upgrade tes performances avec ce pantalon léger et confortable. Technologie anti-transpirante Dri-FIT. Empiècements latéraux en mesh. Tu restes au frais et 100 % focus.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : HJ3711-010
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Nike Academy

42 CHF

Upgrade tes performances avec ce pantalon léger et confortable. Technologie anti-transpirante Dri-FIT. Empiècements latéraux en mesh. Tu restes au frais et 100 % focus.

Avantages

  • Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Taille élastique avec cordon de serrage pour l'ajuster comme tu veux.
  • Empiècements latéraux en mesh pour l'aération.
  • Haut de la jambe doublé de mesh respirant et bas de la jambe doublé de taffetas léger et doux.

Détails du produit

  • Corps/mesh : 100 % polyester
  • Poches latérales à zip
  • Ourlet élastique aux chevilles
  • Swoosh brodé
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : HJ3711-010
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 140 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (2)

3.5 étoiles

  • Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f

    questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso

  • david604418342

    Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité

Pantalon de survêtement de foot Dri-FIT Nike Academy pour ado

Nike Academy

42 CHF

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