Pantalon de jogging Nike Football Chelsea FC Club pour homme

Chelsea FC Club
Pantalon de jogging Nike Football pour homme
On a revisité un classique du quotidien avec des éléments caractéristiques du Chelsea FC pour créer un basique confortable à porter tous les jours. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.
- Couleur affichée : Pitch Blue/Blanc
- Article : II3410-426
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Chelsea FC Club
On a revisité un classique du quotidien avec des éléments caractéristiques du Chelsea FC pour créer un basique confortable à porter tous les jours. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.
Détails du produit
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poche latérale côté dos de la main / poche arrière : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pitch Blue/Blanc
- Article : II3410-426
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 189 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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