Pantalon de jogging Nike Football Chelsea FC Club pour homme

On a revisité un classique du quotidien avec des éléments caractéristiques du Chelsea FC pour créer un basique confortable à porter tous les jours. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.

Couleur affichée : Pitch Blue/Blanc

Article : II3410-426

Pays/Région d'origine : Viêt Nam