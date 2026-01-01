Pantalon de jogging Nike Football Atlético Madrid Club pour ado (garçon)

Doux, chaud et confortable, ce pantalon de jogging Atlético Madrid est parfait à porter au quotidien. Avec son tissu en molleton et sa coupe fuselée, il est aussi confortable que ton pantalon de survêtement préféré. Les détails sur la cuisse affichent ton soutien à l'équipe.

Couleur affichée : Deep Royal Blue/Blanc

Article : IO3548-455

Pays/Région d'origine : Cambodge