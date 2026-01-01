Pantalon de jogging Nike Football Atlético Madrid Club pour ado (garçon)

Atlético Madrid Club
Pantalon de jogging Nike Football pour ado (garçon)
Doux, chaud et confortable, ce pantalon de jogging Atlético Madrid est parfait à porter au quotidien. Avec son tissu en molleton et sa coupe fuselée, il est aussi confortable que ton pantalon de survêtement préféré. Les détails sur la cuisse affichent ton soutien à l'équipe.
- Couleur affichée : Deep Royal Blue/Blanc
- Article : IO3548-455
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Atlético Madrid Club
Doux, chaud et confortable, ce pantalon de jogging Atlético Madrid est parfait à porter au quotidien. Avec son tissu en molleton et sa coupe fuselée, il est aussi confortable que ton pantalon de survêtement préféré. Les détails sur la cuisse affichent ton soutien à l'équipe.
Détails du produit
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Intérieur des poches : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Deep Royal Blue/Blanc
- Article : IO3548-455
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 157 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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