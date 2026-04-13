Pantalon de jogging Nike Football Angleterre Tech Fleece pour homme

Yoni834533243
I love the design of the tracksuit but if they could change one thing on it, I would want the pocket on the sleeve on the other sleeve if that was possible for future designs if that is allowed. Otherwise I love the tracksuit.
Ce pantalon de jogging Angleterre est un modèle confortable pour soutenir la sélection nationale. Fabriqué dans notre tissu Tech Fleece premium léger, lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, il te tient chaud sans volume superflu.
Angleterre Tech Fleece
Ce pantalon de jogging Angleterre est un modèle confortable pour soutenir la sélection nationale. Fabriqué dans notre tissu Tech Fleece premium léger, lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, il te tient chaud sans volume superflu.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Yoni834533243
I love the design of the tracksuit but if they could change one thing on it, I would want the pocket on the sleeve on the other sleeve if that was possible for future designs if that is allowed. Otherwise I love the tracksuit.
georges616954792
Top quality and highly recommend it.
Angleterre Tech Fleece