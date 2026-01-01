Pantalon de jogging Nike Football Angleterre Club pour homme

On a revisité un classique du quotidien avec des éléments caractéristiques du maillot anglais pour créer un basique confortable à porter tous les jours. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.

Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc

Article : IB6289-410

Pays/Région d'origine : Viêt Nam