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Pantalon de jogging Nike Football Angleterre Club pour homme - Midnight Navy/Blanc

Angleterre Club

Pantalon de jogging Nike Football pour homme

70 CHF
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On a revisité un classique du quotidien avec des éléments caractéristiques du maillot anglais pour créer un basique confortable à porter tous les jours. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.


  • Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
  • Article : IB6289-410
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Angleterre Club

70 CHF

On a revisité un classique du quotidien avec des éléments caractéristiques du maillot anglais pour créer un basique confortable à porter tous les jours. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.

Détails du produit

  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poche latérale côté dos de la main / poche arrière : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
  • Article : IB6289-410
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 189 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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