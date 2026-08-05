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Bien noté
Pantalon chino slim Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme - Noir/Noir/Dark Smoke Grey

Matériaux recyclés

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantalon chino slim Dri-FIT pour homme

135 CHF
Noir/Noir/Dark Smoke Grey
Desert Khaki/Sail/Khaki
Obsidian/Noir/Dark Obsidian
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Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.

Conçu pour un confort optimal tout au long de la journée, notre tissu PerfectStretch est extensible dans les quatre directions et garantit un look élégant. Ce chino ajusté est idéal au quotidien avec ses nombreux espaces de rangement et un passant pour le suspendre facilement.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : HQ6918-010
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Nike 24.7 PerfectStretch

135 CHF

Conçu pour un confort optimal tout au long de la journée, notre tissu PerfectStretch est extensible dans les quatre directions et garantit un look élégant. Ce chino ajusté est idéal au quotidien avec ses nombreux espaces de rangement et un passant pour le suspendre facilement.

Technologie anti-transpirante

Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Conception à six poches

La poche à zip cachée à l'intérieur de la poche droite peut contenir la plupart des téléphones. La poche en mesh sur le côté gauche est pratique pour ranger de petits objets. Toutes les poches sont cousues à l'intérieur : elles restent bien en place toute la journée.

Plus d'avantages

  • La taille élastique et les passants de ceinture assurent un maintien confortable.
  • Ce produit protège des rayons UVA et UVB au niveau des zones couvertes par le vêtement. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.

Détails du produit

  • Passant signature au niveau de la couture gauche de la taille
  • Passants de ceinture collés
  • Zip avant avec fermeture à crochet
  • Corps : 100 % polyester. Intérieur des poches : 86 % polyester / 14 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : HQ6918-010
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille 32/34 et mesure 185 cm
    • Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 42/32 et mesure 180 cm
    • Coupe slim : profilée et ajustée
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (26)

4.6 étoiles

  • Thank you Nike!!

    OmarA990654971

    Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!

  • Perfect golf pants

    Amazon1234

    [This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

  • Great pants

    NJP24

    [This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

Pantalon chino slim Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme

Nike 24.7 PerfectStretch

135 CHF

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« Confortable pour faire ce que tu aimes, partout, tous les jours. »

— Ishod Wair, skater 24.7

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