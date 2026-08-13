 
image 1 sur 8
Mule Air Jordan Mule SE pour femme - Off Noir/Chalk/Metallic Gold

Air Jordan Mule SE

Mule pour femme

185 CHF
Sélectionner la tailleGuide des tailles

La Air Jordan Mule présente une empeigne de mocassin traditionnelle, une plateforme en mousse souple et le style emblématique de Jordan. Résultat : une chaussure stylée et confortable, suffisamment résistante pour être portée tous les jours. Les côtés en caoutchouc te donnent une allure imposante et les détails premium apportent une touche d'élégance.


  • Couleur affichée : Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Article : IV5070-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan Mule SE

185 CHF

La Air Jordan Mule présente une empeigne de mocassin traditionnelle, une plateforme en mousse souple et le style emblématique de Jordan. Résultat : une chaussure stylée et confortable, suffisamment résistante pour être portée tous les jours. Les côtés en caoutchouc te donnent une allure imposante et les détails premium apportent une touche d'élégance.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Plateforme en mousse et côtés en caoutchouc pour un look imposant sans poids supplémentaire.
  • Conception sans lacets pour la mettre rapidement.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir
  • Col bas
  • Couleur affichée : Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Article : IV5070-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

4.7 étoiles

  • Great style

    sister35

    Love the style! When are you going to bring the cow print back?

  • Keep making the mules !

    Steph22bball

    This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!

  • These mules are beautiful

    Claudia669859503

    I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly

Mule Air Jordan Mule SE pour femme

Air Jordan Mule SE

185 CHF

Complète ton look