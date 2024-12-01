Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman Denver Nuggets Icon Edition pour homme

Chaque équipe possède ses couleurs, une identité unique qui la distingue du reste de la ligue. Inspiré de la tenue portée par les joueurs professionnels sur le terrain, avec des détails de l'équipe et du mesh léger anti-transpiration, ce maillot Denver Nuggets rend hommage à l'histoire du basketball.

Couleur affichée : College Navy

Article : DN2003-419

Pays/Région d'origine : Guatemala, Thaïlande