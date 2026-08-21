Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman Denver Nuggets Association Edition pour homme

Avec son fond blanc, le maillot Association Edition est l'élément commun qui lie toutes les équipes de la NBA. Ce maillot Denver Nuggets est inspiré de la tenue des joueurs professionnels sur le parquet, avec des motifs et couleurs rappelant l'équipe et du mesh léger anti-transpiration. Parfait pour rester au sec et au frais sur le terrain comme en dehors, il met en avant ta passion pour ton sport et ton joueur préférés.

Couleur affichée : Blanc

Article : DN2075-100

Pays/Région d'origine : Guatemala