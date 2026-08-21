Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman Denver Nuggets Association Edition pour homme

Matériaux recyclés
Denver Nuggets Association Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Avec son fond blanc, le maillot Association Edition est l'élément commun qui lie toutes les équipes de la NBA. Ce maillot Denver Nuggets est inspiré de la tenue des joueurs professionnels sur le parquet, avec des motifs et couleurs rappelant l'équipe et du mesh léger anti-transpiration. Parfait pour rester au sec et au frais sur le terrain comme en dehors, il met en avant ta passion pour ton sport et ton joueur préférés.
- Couleur affichée : Blanc
- Article : DN2075-100
- Pays/Région d'origine : Guatemala
Denver Nuggets Association Edition
Avec son fond blanc, le maillot Association Edition est l'élément commun qui lie toutes les équipes de la NBA. Ce maillot Denver Nuggets est inspiré de la tenue des joueurs professionnels sur le parquet, avec des motifs et couleurs rappelant l'équipe et du mesh léger anti-transpiration. Parfait pour rester au sec et au frais sur le terrain comme en dehors, il met en avant ta passion pour ton sport et ton joueur préférés.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Mesh respirant pour plus de fraîcheur sur le terrain et partout ailleurs.
Détails du produit
- Nom et numéro du pro en sergé
- Motifs thermocollés
- Étiquette sur l'ourlet
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Blanc
- Article : DN2075-100
- Pays/Région d'origine : Guatemala
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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