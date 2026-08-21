Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

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Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Maillot de running Nike Dri-FIT ADV pour homme
105 CHF
Conçu pour la course, ce maillot t'aide à rester au frais jusqu'à la ligne d'arrivée. Tissu léger avec notre technologie anti-transpirante avancée et aération ciblée pour une meilleure respirabilité.
- Couleur affichée : Bright Spruce
- Article : IX1203-373
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Nike AeroSwift
105 CHF
Conçu pour la course, ce maillot t'aide à rester au frais jusqu'à la ligne d'arrivée. Tissu léger avec notre technologie anti-transpirante avancée et aération ciblée pour une meilleure respirabilité.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Coutures collées au niveau des emmanchures et du col pour une sensation douce.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Bright Spruce
- Article : IX1203-373
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike AeroSwift
105 CHF