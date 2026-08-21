Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

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Nike AeroSwift
Maillot de running Nike Dri-FIT ADV pour homme
110 CHF
Concentration au max. Conçu pour la vitesse, ce débardeur léger intègre une technologie anti-transpiration avancée pour te permettre de rester au sec et au frais jusqu'à la ligne d'arrivée.
- Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Article : IR4444-010
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Nike AeroSwift
110 CHF
Concentration au max. Conçu pour la vitesse, ce débardeur léger intègre une technologie anti-transpiration avancée pour te permettre de rester au sec et au frais jusqu'à la ligne d'arrivée.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Tissu léger et ultra-respirant.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Article : IR4444-010
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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110 CHF