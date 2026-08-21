Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift Glam pour homme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift Glam
Maillot de running Nike Dri-FIT ADV pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Inspiré du trophée en diamant, ce maillot en maille technique anti-transpirant a été conçu pour la vitesse. Léger et ultra-respirant, il te garde au sec et au frais jusqu'à la ligne d'arrivée.
- Couleur affichée : Noir/Laser Orange
- Article : IF2072-010
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Nike AeroSwift Glam
Inspiré du trophée en diamant, ce maillot en maille technique anti-transpirant a été conçu pour la vitesse. Léger et ultra-respirant, il te garde au sec et au frais jusqu'à la ligne d'arrivée.
Avantages
- Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.
- Le tissu en maille technique avec des perforations sur toute sa surface améliore la respirabilité.
Détails du produit
- Ourlet plus long dans le dos
- Logo Swoosh non réfléchissant
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Laser Orange
- Article : IF2072-010
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 184 cm
- Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 2XL et mesure 196 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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