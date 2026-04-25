Maillot de NBA Nike Dri-FIT Boston Celtics Courtside pour homme

Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Plutôt terrain de foot ? Ou parquet ? En réalité, peu importe. D'un sport à l'autre, les Celtics sont à tes côtés. Avec ce maillot Dri-Fit, arbore les couleurs de ta franchise préférée.
Boston Celtics Courtside
Plutôt terrain de foot ? Ou parquet ? En réalité, peu importe. D'un sport à l'autre, les Celtics sont à tes côtés. Avec ce maillot Dri-Fit, arbore les couleurs de ta franchise préférée.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
2 étoiles
Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Boston Celtics Courtside