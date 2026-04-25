Maillot de NBA Nike Dri-FIT Boston Celtics Courtside pour homme

Boston Celtics Courtside

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Plutôt terrain de foot ? Ou parquet ? En réalité, peu importe. D'un sport à l'autre, les Celtics sont à tes côtés. Avec ce maillot Dri-Fit, arbore les couleurs de ta franchise préférée.

Avantages La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.