Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT FC Barcelona 2026/27 Stadium Gardien de but pour ado

Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Gardien de but
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Soutiens ton équipe préférée avec ce maillot Replica du FC Barcelone. Issu de notre collection Stadium, ce modèle Replica intègre une technologie anti-transpirante pour un look de pro sur le terrain.
- Couleur affichée : Stadium Green/Stadium Green/Noir/Blanc
- Article : II3610-324
- Pays/Région d'origine : Géorgie
FC Barcelona 2026/27 Stadium Gardien de but
Soutiens ton équipe préférée avec ce maillot Replica du FC Barcelone. Issu de notre collection Stadium, ce modèle Replica intègre une technologie anti-transpirante pour un look de pro sur le terrain.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Modèle Replica inspiré de la tenue de l'équipe sur le terrain.
Détails du produit
- Modèle Replica
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Stadium Green/Stadium Green/Noir/Blanc
- Article : II3610-324
- Pays/Région d'origine : Géorgie
Taille et coupe
- Le modèle (fille) porte une taille S et mesure 1,38 m
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 140 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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