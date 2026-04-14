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Maillot de foot Nike Chelsea FC Authentic Gardien de but pour homme - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Blanc

Matériaux recyclés

Chelsea FC Authentic Gardien de but

Maillot de foot Nike pour homme

94.95 CHF
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Ça te dit de mettre une touche des années 90 à la collection Chelsea FC ? Avec son logo classique du club et ses touches orange emblématiques, ce haut à la coupe ample est un incontournable pour tous les fans.


  • Couleur affichée : Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Blanc
  • Article : IB3830-012
  • Pays/Région d'origine : Thaïlande

Chelsea FC Authentic Gardien de but

94.95 CHF

Ça te dit de mettre une touche des années 90 à la collection Chelsea FC ? Avec son logo classique du club et ses touches orange emblématiques, ce haut à la coupe ample est un incontournable pour tous les fans.

Détails du produit

  • Corps : 100 % polyester. Côtes : 97 % polyester, 3 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Blanc
  • Article : IB3830-012
  • Pays/Région d'origine : Thaïlande

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

5 étoiles

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    HectorP184030622

    Definitely worth the buy. Love the embroidery.

Maillot de foot Nike Chelsea FC Authentic Gardien de but pour homme

Chelsea FC Authentic Gardien de but

94.95 CHF

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