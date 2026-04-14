Maillot de foot Nike Chelsea FC Authentic Gardien de but pour homme

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HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Ça te dit de mettre une touche des années 90 à la collection Chelsea FC ? Avec son logo classique du club et ses touches orange emblématiques, ce haut à la coupe ample est un incontournable pour tous les fans.
Chelsea FC Authentic Gardien de but
Ça te dit de mettre une touche des années 90 à la collection Chelsea FC ? Avec son logo classique du club et ses touches orange emblématiques, ce haut à la coupe ample est un incontournable pour tous les fans.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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