Maillot de foot Aero-FIT Nike x LEGO® Collection pour ado

Nike x LEGO® Collection

105 CHF

Recherche les ouvertures sur le terrain et saisis chaque occasion avec ce maillot Aero-FIT incroyablement respirant. Le jaguar féroce sur la poitrine est composé de briques LEGO® pour bien montrer que tu domines le jeu. Ses couleurs vives et ses détails holographiques prennent les défenseurs au dépourvu lorsque tu fonces sur le terrain.

Nike Football x LEGO Collection Joue à l'instinct avec une gamme complète d'imprimés audacieux, inspirés des briques LEGO. Calme, fraîcheur et sérénité La technologie Nike Aero-FIT est conçue pour une respirabilité maximale. Elle permet à l'air de circuler contre ta peau pour te garder au frais lorsque les températures sont élevées. Technologie anti-transpiration pour une sensation de fraîcheur et de confort.