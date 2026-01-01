Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT Angleterre 2026 Stadium Gardien de but pour femme

Angleterre 2026 Stadium Gardien de but

125 CHF

Les gardiens méritent leur place sous les projecteurs. Considère donc ceci comme leur Walk of Fame. Une collection qui distribue des étoiles à chaque dernier rempart ayant le courage de se placer entre les poteaux. Soutiens ton gardien de but préféré avec ce maillot Replica d'Angleterre.

Reste au sec

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Inspiré de la tenue des pros

Issu de notre collection Stadium, ce modèle Replica intègre une technologie anti-transpirante pour un look de pro sur le terrain.