Kit de construction Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set avec minifigurine exclusive

Des tricks et des briques ? C'est parti ! Montre tes tricks les plus fous (dans ta plus belle tenue Nike) avec la Nike Dunk surdimensionnée. Ce kit de la Collection Nike x LEGO® t'offre un accès complet au terrain pour explorer toutes les facettes du panier avec ta minifigurine LEGO®, ou te laisser guider par la Nike Dunk vers le panier. Construis-le à ta façon pour une expérience de jeu épique.

Couleur affichée : Gym Red/Blanc

Article : LE1002-687

Pays/Région d'origine : Belgique, Mexique, Pays-Bas