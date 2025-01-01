Kit de construction Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set avec minifigurine exclusive

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Kit de construction avec minifigurine exclusive
Des tricks et des briques ? C'est parti ! Montre tes tricks les plus fous (dans ta plus belle tenue Nike) avec la Nike Dunk surdimensionnée. Ce kit de la Collection Nike x LEGO® t'offre un accès complet au terrain pour explorer toutes les facettes du panier avec ta minifigurine LEGO®, ou te laisser guider par la Nike Dunk vers le panier. Construis-le à ta façon pour une expérience de jeu épique.
- Couleur affichée : Gym Red/Blanc
- Article : LE1002-687
- Pays/Région d'origine : Belgique, Mexique, Pays-Bas
Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Des tricks et des briques ? C'est parti ! Montre tes tricks les plus fous (dans ta plus belle tenue Nike) avec la Nike Dunk surdimensionnée. Ce kit de la Collection Nike x LEGO® t'offre un accès complet au terrain pour explorer toutes les facettes du panier avec ta minifigurine LEGO®, ou te laisser guider par la Nike Dunk vers le panier. Construis-le à ta façon pour une expérience de jeu épique.
Avantages
- Ce kit comprend une toile de fond au motif graffiti, un panier de basket, un terrain et une mini sneaker Nike Dunk amovible.
- La mini-figurine LEGO® exclusive porte la tenue Nike x LEGO et présente une sélection de deux têtes.
- La Nike Dunk à construire a une caractéristique spéciale qui la propulse vers l'avant pour simuler un slam dunk.
- Conçue pour être exposée, ta construction transforme ta déco avec l'esprit du game.
Détails du produit
- À partir de 10 ans
- Avertissement : risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- 16 cm (H) x 17 cm (l) x 13 cm (P)
- 454 pièces
- Couleur affichée : Gym Red/Blanc
- Article : LE1002-687
- Pays/Région d'origine : Belgique, Mexique, Pays-Bas
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set.
Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Maxi-figures, mini-chaos
Réussis des tirs de folie grâce à des passes décisives de légende. Construis ta mise en scène et explore tous les angles de tir avec ta figurine LEGO®.
Prêt pour l'action
La Nike Dunk à construire inclut un levier qui la propulse vers l'avant, offrant à ton petit as du trickshot une chance de marquer de gros points de style.
Figurine LEGO® exclusive
Personnalise ton personnage de la collection Nike x LEGO® en choisissant parmi deux têtes au caractère bien trempé.
LEGO, le logo LEGO et la Minifigure sont des marques commerciales de The LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. Tous droits réservés.