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Kit de construction Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set avec minifigurine exclusive - Gym Red/Blanc

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

Kit de construction avec minifigurine exclusive

45 CHF
TAILLE UNIQUE
Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Des tricks et des briques ? C'est parti ! Montre tes tricks les plus fous (dans ta plus belle tenue Nike) avec la Nike Dunk surdimensionnée. Ce kit de la Collection Nike x LEGO® t'offre un accès complet au terrain pour explorer toutes les facettes du panier avec ta minifigurine LEGO®, ou te laisser guider par la Nike Dunk vers le panier. Construis-le à ta façon pour une expérience de jeu épique.


  • Couleur affichée : Gym Red/Blanc
  • Article : LE1002-687
  • Pays/Région d'origine : Belgique, Mexique, Pays-Bas

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

45 CHF

Des tricks et des briques ? C'est parti ! Montre tes tricks les plus fous (dans ta plus belle tenue Nike) avec la Nike Dunk surdimensionnée. Ce kit de la Collection Nike x LEGO® t'offre un accès complet au terrain pour explorer toutes les facettes du panier avec ta minifigurine LEGO®, ou te laisser guider par la Nike Dunk vers le panier. Construis-le à ta façon pour une expérience de jeu épique.

Avantages

  • Ce kit comprend une toile de fond au motif graffiti, un panier de basket, un terrain et une mini sneaker Nike Dunk amovible.
  • La mini-figurine LEGO® exclusive porte la tenue Nike x LEGO et présente une sélection de deux têtes.
  • La Nike Dunk à construire a une caractéristique spéciale qui la propulse vers l'avant pour simuler un slam dunk.
  • Conçue pour être exposée, ta construction transforme ta déco avec l'esprit du game.

Détails du produit

  • À partir de 10 ans
  • Avertissement : risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
  • 16 cm (H) x 17 cm (l) x 13 cm (P)
  • 454 pièces
  • Couleur affichée : Gym Red/Blanc
  • Article : LE1002-687
  • Pays/Région d'origine : Belgique, Mexique, Pays-Bas

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Kit de construction Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set avec minifigurine exclusive

    Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

    45 CHF

    Complète ton look

    Maxi-figures, mini-chaos

    Réussis des tirs de folie grâce à des passes décisives de légende. Construis ta mise en scène et explore tous les angles de tir avec ta figurine LEGO®.

    Prêt pour l'action

    La Nike Dunk à construire inclut un levier qui la propulse vers l'avant, offrant à ton petit as du trickshot une chance de marquer de gros points de style.

    Figurine LEGO® exclusive

    Personnalise ton personnage de la collection Nike x LEGO® en choisissant parmi deux têtes au caractère bien trempé.

    LEGO, le logo LEGO et la Minifigure sont des marques commerciales de The LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. Tous droits réservés.