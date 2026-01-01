Jupe-short Nike ACG pour ado (fille)

Matériaux recyclés
Nike ACG
Jupe-short pour ado (fille)
Le look d'une jupe avec le confort d'un short : tu peux affronter les aventures de la journée. Cette jupe-short légère est dotée d'une finition déperlante et anti-UV pour t'assurer un confort total, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Pars à l'aventure !
- Couleur affichée : Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Article : IF8299-833
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike ACG
Le look d'une jupe avec le confort d'un short : tu peux affronter les aventures de la journée. Cette jupe-short légère est dotée d'une finition déperlante et anti-UV pour t'assurer un confort total, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Pars à l'aventure !
Avantages
- Taille élastique avec cordon de serrage interne pour la porter comme tu veux.
- Quatre poches à zip te permettent de garder tes petits objets à portée de main.
Détails du produit
- Logo ACG brodé
- Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.
- Corps : 96 % nylon / 4 % élasthanne. Intérieur des poches : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White
- Article : IF8299-833
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 152 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le nylon recyclé utilisé dans les produits Nike provient de différentes matières, notamment de moquette recyclée et de filets de pêche usagés. Le nylon est nettoyé, trié et transformé en flocons avant de passer par des procédés de recyclage chimiques ou mécaniques permettant de créer de nouveaux fils de nylon recyclé.
- Les vêtements qui utilisent des matières fabriquées à partir de nylon recyclé permettent de réduire de près de moitié les émissions de carbone par rapport au nylon vierge.
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