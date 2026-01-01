Jupe-short Nike ACG pour ado (fille)

Le look d'une jupe avec le confort d'un short : tu peux affronter les aventures de la journée. Cette jupe-short légère est dotée d'une finition déperlante et anti-UV pour t'assurer un confort total, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Pars à l'aventure !

Couleur affichée : Marrakesh/Safety Orange/Marrakesh/Summit White

Article : IF8299-833

Pays/Région d'origine : Viêt Nam