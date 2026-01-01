Jogging Nike Football Tottenham Hotspur Club Fleece pour ado (garçon)

Tottenham Hotspur Club Fleece
Pantalon de jogging Nike Football pour ado (garçon)
Doux, chaud et confortable, ce pantalon de survêtement Tottenham Hotspur est parfait à porter au quotidien. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : II3965-451
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Tottenham Hotspur Club Fleece
Doux, chaud et confortable, ce pantalon de survêtement Tottenham Hotspur est parfait à porter au quotidien. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.
Détails du produit
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Intérieur des poches : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : II3965-451
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 138 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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