Haut de trail imprimé à manches longues et boutons ACG Aireez pour femme

Un soleil de plomb, des kilomètres à courir. Protection UV et col relevable : tout ce qu'il faut pour faire barrière contre les rayons du soleil. Le taffetas léger et extensible évacue la transpiration pour accélérer son évaporation. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Les sentiers t'appellent.

Couleur affichée : Summit White/Noir

Article : IU8152-100

Pays/Région d'origine : Viêt Nam