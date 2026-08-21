Haut de trail à manches longues Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT pour homme

ACG Radical AirFlow NXT

170 CHF

UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Dessiné pour tirer le meilleur parti de l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches longues, idéal pour la course, favorise une circulation optimale de l'air sur la peau lors des accélérations de rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le Radical AirFlow leur a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.

Innovation révolutionnaire

Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort. Les canaux d'air techniques sont conçus pour accélérer la circulation de l'air afin de contribuer à optimiser les mécanismes de refroidissement naturels du corps.

Conception révolutionnaire

Ultra-adaptable et favorisant une mobilité et une fraîcheur supérieures, le tissu en maille ajourée doux qui recouvre l'ensemble du vêtement dispose de conduits d'aération techniques placés aux endroits les plus exposés à la chaleur et aux frottements. Il t'assure un maximum de fraîcheur et de confort sur tous les kilomètres à parcourir.

Des tests sans concession

Dans le cadre de l'une des plus grandes initiatives de tests sur le terrain de l'histoire de Nike Running, les membres du All Conditions Racing Department (ACRD) ont testé le prototype tout au long de la saison élite 2025. Les équipes de conception de Nike ont analysé les informations glanées pendant les courses et en laboratoire afin d'améliorer encore le vêtement. Traileur d'élite et athlète de l'ACRD, Caleb Olson portait son prototype lorsqu'il a remporté un run d'endurance extrême de 160 kilomètres en 2025, réalisant le deuxième temps le plus rapide de toute l'histoire de cette course.