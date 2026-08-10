Haut de trail à manches courtes Dri-FIT Nike ACG pour femme

Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Ce t-shirt est simple mais conçu pour tes besoins en matière de trail. La technologie anti-transpirante te garde au sec tout au long du run et les goussets doux sous les aisselles minimisent l'irritation.
Nike ACG
Ce t-shirt est simple mais conçu pour tes besoins en matière de trail. La technologie anti-transpirante te garde au sec tout au long du run et les goussets doux sous les aisselles minimisent l'irritation.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
1 étoile
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Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Nike ACG