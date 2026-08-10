triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 6
Haut de trail à manches courtes Dri-FIT Nike ACG pour femme - Safety Orange

Matériaux recyclés

Nike ACG

Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme

64.95 CHF
Safety Orange
Phantom/Summit White
Noir/Summit White
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Ce t-shirt est simple mais conçu pour tes besoins en matière de trail. La technologie anti-transpirante te garde au sec tout au long du run et les goussets doux sous les aisselles minimisent l'irritation.


  • Couleur affichée : Safety Orange
  • Article : IO9650-819
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike ACG

64.95 CHF

Ce t-shirt est simple mais conçu pour tes besoins en matière de trail. La technologie anti-transpirante te garde au sec tout au long du run et les goussets doux sous les aisselles minimisent l'irritation.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Goussets souples sous les aisselles pour réduire les frottements.

Détails du produit

  • 85 % polyester / 15 % coton
  • Logos réfléchissants ACG et Swoosh
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Safety Orange
  • Article : IO9650-819
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

1 étoile

  • Not good

    Tdudhia

    Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof

Haut de trail à manches courtes Dri-FIT Nike ACG pour femme

Nike ACG

64.95 CHF

Complète ton look

Item 3 of 6