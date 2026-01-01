Haut de trail à manches courtes Dri-FIT ACG Radical AirFlow pour femme

Matériaux recyclés
ACG Radical AirFlow
Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme
Bientôt disponible
Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsé par l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches courtes, idéal pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.
- Couleur affichée : Blanc/Anthracite
- Article : IV5368-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
ACG Radical AirFlow
UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.
Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsé par l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches courtes, idéal pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.
Innovation radicale
Le tissu Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort.
Conception radicale
Le tissu en maille ajourée doux qui recouvre l'ensemble du vêtement donne une sensation de douceur sur la peau. La bordure élastique repliable offre confort et résistance.
Confort radical
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Plus d'avantages
- Le tissu en maille ajourée, ultra-respirant, apporte une sensation de douceur et de légèreté.
- Coupe ample au niveau des épaules, des manches et du corps pour une plus grande liberté de mouvement.
Détails du produit
- Logo ACG sur la poitrine
- Étiquette tissée sur l'ourlet gauche
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Blanc/Anthracite
- Article : IV5368-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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ACG Radical AirFlow
Emmène ton mini-climatiseur avec toi pour affronter le soleil brûlant pendant tes trails.
Conçu pour
Course de trail
Atout technique
Fraîcheur maximale
Système d'aération