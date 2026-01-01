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Haut de trail à manches courtes Dri-FIT ACG Radical AirFlow pour femme - Blanc/Anthracite

Matériaux recyclés

ACG Radical AirFlow

Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme

135 CHF

Bientôt disponible

Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsé par l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches courtes, idéal pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.


  • Couleur affichée : Blanc/Anthracite
  • Article : IV5368-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

ACG Radical AirFlow

135 CHF

UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsé par l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches courtes, idéal pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.

Innovation radicale

Le tissu Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort.

Conception radicale

Le tissu en maille ajourée doux qui recouvre l'ensemble du vêtement donne une sensation de douceur sur la peau. La bordure élastique repliable offre confort et résistance.

Confort radical

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Plus d'avantages

  • Le tissu en maille ajourée, ultra-respirant, apporte une sensation de douceur et de légèreté.
  • Coupe ample au niveau des épaules, des manches et du corps pour une plus grande liberté de mouvement.

Détails du produit

  • Logo ACG sur la poitrine
  • Étiquette tissée sur l'ourlet gauche
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Anthracite
  • Article : IV5368-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Haut de trail à manches courtes Dri-FIT ACG Radical AirFlow pour femme

    ACG Radical AirFlow

    135 CHF

    Emmène ton mini-climatiseur avec toi pour affronter le soleil brûlant pendant tes trails.

    Conçu pour

    Course de trail

    Atout technique

    Fraîcheur maximale

    Système d'aération

    Circulation de l'air accélérée

    Caractéristiques haute performance

    • Fraîcheur absolue

      Les canaux d'air techniques accélèrent la circulation de l'air sur la peau. Comme une tempête qui te passe sur le torse.

    • Conçu pour la course

      Coupe cropped pour accéder facilement à la ceinture. La bordure élastique repliable offre confort et résistance.

    • Testé par les athlètes

      Des salles d'études climatiques du Nike Sports Research Lab aux podiums. 50 athlètes d'élite, 1 000 heures de souffrances. Pensé pour faire face aux imprévus.

    Complète ton look