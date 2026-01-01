Haut de running imprimé à manches courtes Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Conçu pour la vitesse, ce haut léger prêt pour la course t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu en maille anti-transpirant présente un imprimé tendance et des perforations sur l'ensemble du vêtement pour une sensation ultra-respirante.

Couleur affichée : Noir/Blanc

Article : IM5365-010

Pays/Région d'origine : Cambodge