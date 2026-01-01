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Haut de running imprimé à manches courtes Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme - Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike AeroSwift

Haut de running imprimé à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme

99.95 CHF
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Conçu pour la vitesse, ce haut léger prêt pour la course t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu en maille anti-transpirant présente un imprimé tendance et des perforations sur l'ensemble du vêtement pour une sensation ultra-respirante.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IM5365-010
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Nike AeroSwift

99.95 CHF

Conçu pour la vitesse, ce haut léger prêt pour la course t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Le tissu en maille anti-transpirant présente un imprimé tendance et des perforations sur l'ensemble du vêtement pour une sensation ultra-respirante.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
  • Le tissu technique en maille est léger et respirant.
  • Les coutures collées au niveau des épaules réduisent le volume pour plus de légèreté.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IM5365-010
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Taille et coupe

    • Modèles portés par JC Stevenson, sprinter et sauteur universitaire en athlétisme.
    • Stevenson mesure 186 cm et porte une taille M.
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Haut de running imprimé à manches courtes Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

    Nike AeroSwift

    99.95 CHF

    Informations supplémentaires

      • Vu sur JC Stevenson, sprinter et sauteur universitaire en athlétisme.
      • Stevenson mesure 185 cm et porte une taille M.

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