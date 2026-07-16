Haut de foot à manches courtes Nike Football Dri-FIT Chelsea FC Strike pour homme

Meravigliosa
alessandrom247912785
Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu avec une technologie anti-transpirante dans une coupe slim, ce haut Strike évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.
Chelsea FC Strike
Conçu avec une technologie anti-transpirante dans une coupe slim, ce haut Strike évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Meravigliosa
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Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
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