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Haut de foot à manches courtes Nike Football Dri-FIT Chelsea FC Strike pour homme - Pitch Blue/Midwest Gold/Blanc/Midwest Gold

Matériaux recyclés

Chelsea FC Strike

Haut à manches courtes Nike Football Dri-FIT pour homme

64.95 CHF
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Conçu avec une technologie anti-transpirante dans une coupe slim, ce haut Strike évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.


  • Couleur affichée : Pitch Blue/Midwest Gold/Blanc/Midwest Gold
  • Article : II2325-426
  • Pays/Région d'origine : Thaïlande

Chelsea FC Strike

64.95 CHF

Conçu avec une technologie anti-transpirante dans une coupe slim, ce haut Strike évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pitch Blue/Midwest Gold/Blanc/Midwest Gold
  • Article : II2325-426
  • Pays/Région d'origine : Thaïlande

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 189 cm
    • Coupe slim : profilée et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

5 étoiles

  • Meravigliosa

    alessandrom247912785

    Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia

Haut de foot à manches courtes Nike Football Dri-FIT Chelsea FC Strike pour homme

Chelsea FC Strike

64.95 CHF

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