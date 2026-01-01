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Haut de foot à manches courtes Nike Football Dri-FIT Atlético de Madrid Strike pour ado - Volt/Blanc/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue

Matériaux recyclés

Atlético Madrid Strike

Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado

52 CHF
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Conçu avec une technologie anti-transpirante dans une coupe classique, ce haut Strike évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.


  • Couleur affichée : Volt/Blanc/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
  • Article : II2666-702
  • Pays/Région d'origine : Thaïlande

Atlético Madrid Strike

52 CHF

Conçu avec une technologie anti-transpirante dans une coupe classique, ce haut Strike évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Volt/Blanc/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
  • Article : II2666-702
  • Pays/Région d'origine : Thaïlande

Taille et coupe

    • Le mannequin (homme) porte une taille M et mesure 127 cm
    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 140 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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