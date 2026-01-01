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Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT Chelsea FC Academy Pro pour enfant - Bright Blue/Midwest Gold

Matériaux recyclés

Chelsea FC Academy Pro

Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour enfant

32 CHF
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Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Pensé pour les jeunes athlètes qui veulent passer au niveau supérieur, le haut Chelsea FC Academy Pro sera leur meilleur allié. La coupe standard est associée à un tissu anti-transpirant pour évacuer l'humidité lorsque l'entraînement s'intensifie.


  • Couleur affichée : Bright Blue/Midwest Gold
  • Article : IR2092-452
  • Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande

Chelsea FC Academy Pro

32 CHF

Pensé pour les jeunes athlètes qui veulent passer au niveau supérieur, le haut Chelsea FC Academy Pro sera leur meilleur allié. La coupe standard est associée à un tissu anti-transpirant pour évacuer l'humidité lorsque l'entraînement s'intensifie.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Bright Blue/Midwest Gold
  • Article : IR2092-452
  • Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 130 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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