Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT Angleterre Strike pour homme

Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu avec une technologie anti-transpirante dans une coupe slim, ce haut Strike évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.
Angleterre Strike
Conçu avec une technologie anti-transpirante dans une coupe slim, ce haut Strike évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Angleterre Strike