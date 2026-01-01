Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT Chelsea FC Academy Pro SE pour homme

Ça te dit de mettre une touche des années 90 à la collection Chelsea FC ? Avec son logo classique et ses touches orange emblématiques, ce haut Replica à la coupe près du corps est doté d'une technologie anti-transpirante pour te permettre de rester au sec le jour du match.

Couleur affichée : Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Article : IB3806-012

Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande