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Haut de foot à manches courtes Angleterre x Palace pour pré-ado - Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson

Matériaux recyclés

Angleterre x Palace

Haut de foot à manches courtes pour pré-ado

75 CHF
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Palace rend hommage à l'Angleterre avec un motif inspiré de la croix de Saint-Georges sur un haut doux et anti-transpirant. Co-marquage au niveau de l'ourlet.


  • Couleur affichée : Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Article : IB5404-052
  • Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande

Angleterre x Palace

75 CHF

Palace rend hommage à l'Angleterre avec un motif inspiré de la croix de Saint-Georges sur un haut doux et anti-transpirant. Co-marquage au niveau de l'ourlet.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Article : IB5404-052
  • Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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