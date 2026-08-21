Haut à quart de zip Nike Air pour pré-ado

Un classique avec quart de zip imprégné de l'identité emblématique de Nike. Le passepoil contrasté remonte le long des manches jusqu'au haut du col pour une touche de couleur, et la coupe ample permet de le porter par-dessus tous tes vêtements. Et il est bien évidemment ultra-confortable.

Couleur affichée : Noir/Volt

Article : IO1872-010

Pays/Région d'origine : Inde