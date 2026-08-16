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Haut à manches courtes Dri-FIT Nike ACG pour femme - Mink Brown/Summit White

Nike ACG

Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme

40 CHF
Mink Brown/Summit White
Summit White/Noir
Noir/Summit White
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Conçu pour l'extérieur, ce t-shirt est doté d'une technologie anti-transpirante pour un confort longue durée. Le tissu épais et la coupe ample offrent structure et résistance.


  • Couleur affichée : Mink Brown/Summit White
  • Article : II7283-214
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike ACG

40 CHF

Conçu pour l'extérieur, ce t-shirt est doté d'une technologie anti-transpirante pour un confort longue durée. Le tissu épais et la coupe ample offrent structure et résistance.

Détails du produit

  • 63 % polyester / 37 % coton
  • Logo ACG brodé
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Mink Brown/Summit White
  • Article : II7283-214
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 175 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Love the quality of Nike

    samanthap280650319

    Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.

Haut à manches courtes Dri-FIT Nike ACG pour femme

Nike ACG

40 CHF

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