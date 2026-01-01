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Haut à col ras-du-cou Nike Football Chelsea FC Club pour homme - Pitch Blue/Blanc

Chelsea FC Club

Haut à col ras-du-cou Nike Football pour homme

75 CHF
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Ce haut du Chelsea FC est confectionné dans un tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.


  • Couleur affichée : Pitch Blue/Blanc
  • Article : II3426-453
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Chelsea FC Club

75 CHF

Ce haut du Chelsea FC est confectionné dans un tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.

Détails du produit

  • 80 % coton / 20 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pitch Blue/Blanc
  • Article : II3426-453
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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