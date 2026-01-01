Haut à col ras-du-cou Nike Football Chelsea FC Club pour homme

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Chelsea FC Club
Haut à col ras-du-cou Nike Football pour homme
75 CHF
Ce haut du Chelsea FC est confectionné dans un tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.
- Couleur affichée : Pitch Blue/Blanc
- Article : II3426-453
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Chelsea FC Club
75 CHF
Ce haut du Chelsea FC est confectionné dans un tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.
Détails du produit
- 80 % coton / 20 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pitch Blue/Blanc
- Article : II3426-453
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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75 CHF