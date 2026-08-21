Haut à col montant Aero-FIT Nike Club Rules pour homme

Matériaux recyclés
Nike Club Rules
Haut à col montant Aero-FIT pour homme
Notre seule règle : ne pas respecter les règles. Nous avons mis un motif pied-de-poule en jacquard pour un look country club. Ce haut qui intègre la technologie Aero-FIT est parfait pour bouger et profiter de longues journées dehors.
- Couleur affichée : Sail/Sail
- Article : IU0800-133
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Club Rules
Notre seule règle : ne pas respecter les règles. Nous avons mis un motif pied-de-poule en jacquard pour un look country club. Ce haut qui intègre la technologie Aero-FIT est parfait pour bouger et profiter de longues journées dehors.
Avantages
- La technologie Nike Aero-FIT est conçue pour une respirabilité maximale. Elle permet à l'air de circuler contre ta peau pour te garder au frais lorsque les températures sont élevées.
- Sa coupe standard casual est plus ajustée au niveau du corps.
Détails du produit
- Logo NikeCourt
- Swoosh brodé
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Sail/Sail
- Article : IU0800-133
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Aero-FIT est la première ligne de vêtements haute performance de Nike pour les athlètes d'élite. Ses articles sont composés à 100 % de matières recyclées, une victoire pour la marque qui s'engage depuis plusieurs décennies à réduire son empreinte sur l'environnement et à aider les athlètes à s'adapter à l'impact du changement climatique.
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