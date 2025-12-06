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Gants de foot Therma-FIT Nike Academy pour ado - Noir/Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Academy

Gants de foot Therma-FIT pour ado

32 CHF

Ce n'est pas le froid qui t'arrêtera. La technologie Therma-FIT régule la chaleur de ton corps pour garder tes mains bien au chaud. Les poignets flexibles maintiennent le gant en place et retiennent la chaleur.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : HF0547-011
  • Pays/Région d'origine : Chine

Nike Academy

32 CHF

Ce n'est pas le froid qui t'arrêtera. La technologie Therma-FIT régule la chaleur de ton corps pour garder tes mains bien au chaud. Les poignets flexibles maintiennent le gant en place et retiennent la chaleur.

Avantages

  • La technologie Nike Therma-FIT aide à réguler la température naturelle du corps quand il fait froid.
  • Les paumes texturées adhèrent mieux au ballon.

Détails du produit

  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % caoutchouc / 5 % élasthanne
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : HF0547-011
  • Pays/Région d'origine : Chine

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (10)

3.6 étoiles

  • Élastique poignet pas du tout elastique

    jeanmichelung

    Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler

  • Couldn't get hand in glove

    Jen1

    [This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

  • Sizing is off!!!

    Abbeym

    Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!

Gants de foot Therma-FIT Nike Academy pour ado

Nike Academy

32 CHF

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