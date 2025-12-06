Gants de foot Therma-FIT Nike Academy pour ado

Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Matériaux recyclés
Ce n'est pas le froid qui t'arrêtera. La technologie Therma-FIT régule la chaleur de ton corps pour garder tes mains bien au chaud. Les poignets flexibles maintiennent le gant en place et retiennent la chaleur.
Nike Academy
Ce n'est pas le froid qui t'arrêtera. La technologie Therma-FIT régule la chaleur de ton corps pour garder tes mains bien au chaud. Les poignets flexibles maintiennent le gant en place et retiennent la chaleur.
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3.6 étoiles
Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Couldn't get hand in glove
Jen1
[This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Sizing is off!!!
Abbeym
Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!
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