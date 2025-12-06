Gants de foot Therma-FIT Nike Academy pour ado

Ce n'est pas le froid qui t'arrêtera. La technologie Therma-FIT régule la chaleur de ton corps pour garder tes mains bien au chaud. Les poignets flexibles maintiennent le gant en place et retiennent la chaleur.

Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc

Article : HF0547-011

Pays/Région d'origine : Chine