Doudoune Air Jordan pour homme

Matériaux recyclés
Air Jordan
Doudoune pour homme
Quand les températures chutent, c'est le moment de sortir la doudoune. Celle-ci présente un imprimé intégral inspiré d'une affiche emblématique de MJ et est garnie d'un duvet isolant pour te garder bien au chaud. Cocooning assuré.
- Couleur affichée : Sail
- Article : HV0629-133
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan
Quand les températures chutent, c'est le moment de sortir la doudoune. Celle-ci présente un imprimé intégral inspiré d'une affiche emblématique de MJ et est garnie d'un duvet isolant pour te garder bien au chaud. Cocooning assuré.
Avantages
- Avec son isolation en duvet qui te réchauffe sans t'alourdir, cette veste légère retient la chaleur.
- Cordon élastique au niveau de l'ourlet pour protéger des intempéries.
Détails du produit
- Importé
- Corps/doublure/garnissage de l'empiècement : 100 % polyester. Garnissage : duvet de canard gris (75 % minimum) / (version APA : 75 % duvet de canard gris / 25 % plumes).
- Lavable en machine
- Couleur affichée : Sail
- Article : HV0629-133
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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