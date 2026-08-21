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Doudoune Air Jordan pour homme - Sail

Matériaux recyclés

Air Jordan

Doudoune pour homme

29 % de réduction

Quand les températures chutent, c'est le moment de sortir la doudoune. Celle-ci présente un imprimé intégral inspiré d'une affiche emblématique de MJ et est garnie d'un duvet isolant pour te garder bien au chaud. Cocooning assuré.


  • Couleur affichée : Sail
  • Article : HV0629-133
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan

29 % de réduction

Quand les températures chutent, c'est le moment de sortir la doudoune. Celle-ci présente un imprimé intégral inspiré d'une affiche emblématique de MJ et est garnie d'un duvet isolant pour te garder bien au chaud. Cocooning assuré.

Avantages

  • Avec son isolation en duvet qui te réchauffe sans t'alourdir, cette veste légère retient la chaleur.
  • Cordon élastique au niveau de l'ourlet pour protéger des intempéries.

Détails du produit

  • Importé
  • Corps/doublure/garnissage de l'empiècement : 100 % polyester. Garnissage : duvet de canard gris (75 % minimum) / (version APA : 75 % duvet de canard gris / 25 % plumes).
  • Lavable en machine
  • Couleur affichée : Sail
  • Article : HV0629-133
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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