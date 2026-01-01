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Débardeur Nike Energy pour femme - Noir

Matériaux recyclés

Nike Energy

Débardeur pour femme

135 CHF
Noir
Phantom
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Profite d'un maximum de confort avec ce débardeur superposé à la coupe ajustée, confectionné dans un tissu léger et extensible.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IO1985-010
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Nike Energy

135 CHF

Profite d'un maximum de confort avec ce débardeur superposé à la coupe ajustée, confectionné dans un tissu léger et extensible.

Détails du produit

  • 94 % polyester / 6 % élasthanne
  • Coupe ajustée
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IO1985-010
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille L et mesure 174 cm
    • Coupe ajustée : confortable et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Débardeur Nike Energy pour femme

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