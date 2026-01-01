Débardeur Nike Energy pour femme

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Matériaux recyclés
Nike Energy
Débardeur pour femme
135 CHF
Profite d'un maximum de confort avec ce débardeur superposé à la coupe ajustée, confectionné dans un tissu léger et extensible.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IO1985-010
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Nike Energy
135 CHF
Profite d'un maximum de confort avec ce débardeur superposé à la coupe ajustée, confectionné dans un tissu léger et extensible.
Détails du produit
- 94 % polyester / 6 % élasthanne
- Coupe ajustée
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IO1985-010
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille L et mesure 174 cm
- Coupe ajustée : confortable et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike Energy
135 CHF