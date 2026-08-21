Alexia Putellas crée de l'espace avec des changements de direction rapides et créatifs. C'est comme ça qu'elle mène régulièrement son équipe à la victoire. Léger et respirant, ce haut Academy intègre une technologie anti-transpirante pour que tu puisses te déplacer et bouger comme Alexia, sans transpirer.

Couleur affichée : Pure Platinum/Sea Coral/Noir

Article : IO5797-043

Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande